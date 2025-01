„Wir dürfen unseren Anspruch nicht verlieren“

In Garmisch stehen am kommenden Wochenende die letzten Speed-Rennen der Damen vor der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm vor der Tür. ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer sprach mit der „Krone“ darüber, was es aus ihrer Sicht für die Quali am Großereignis braucht.