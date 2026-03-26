Jugendliche nach Angriff auf Mann (66) inhaftiert

Die beiden Jugendlichen schlugen im Zuge der Auseinandersetzung auf den älteren Mann ein, der 15-Jährige drohte ihm zudem mit dem Umbringen. Als ein Angehöriger dem Albaner zu Hilfe kam, flüchteten die beiden Syrer, konnten jedoch kurz darauf von der Polizei angehalten werden. Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Die Ermittlungen laufen.