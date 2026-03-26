Jugendliche nach Angriff auf Mann (66) inhaftiert

Am Sonntag, dem 22. März, kam es nachmittags aus noch unbekannter Ursache in Salzburg-Lehen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Syrer im Alter von 15 und 18 Jahren mit einem 66-jährgigen Albaner. Die Jugendlichen wurden daraufhin festgenommen.
Die beiden Jugendlichen schlugen im Zuge der Auseinandersetzung auf den älteren Mann ein, der 15-Jährige drohte ihm zudem mit dem Umbringen. Als ein Angehöriger dem Albaner zu Hilfe kam, flüchteten die beiden Syrer, konnten jedoch kurz darauf von der Polizei angehalten werden. Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Die Ermittlungen laufen.
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