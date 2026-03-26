Mozarteum schneidet im Uni-Vergleich stark ab

Drei unter den besten 50

Von den heimischen Kunst-Unis schafften es 2026 insgesamt drei in die Top 50, in den Darstellenden Künsten neben der mdw auch das Mozarteum in Salzburg (17). In Musik erreichte die mdw Platz 19 und das Mozarteum die Ränge 26-50, erstmals einen Platz unter den besten 50 gab es in Kunst und Design für die Akademie der Bildenden Künste (26). An der Uni Wien besonders gut gereiht wurden neben den Medienwissenschaften auch die Fächer Theologie (Rang 22), Anthropologie (34), Geografie (35), Archäologie (36), Philosophie (49) und Geschichte (50).