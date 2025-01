NATO-Chef: Europäer sollen für US-Waffen zahlen

Front in der Ukraine „bewegt sich in die falsche Richtung“

Rutte betonte, es sei entscheidend, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht gewinne. Russlands Präsident Wladimir Putin würde in diesem Fall triumphieren und sich mit den Führern Nordkoreas und Chinas „abklatschen“. Die Unterstützung für die Ukraine dürfe nicht zurückgefahren werden, im Gegenteil müsse man sie verstärken, sagte der NATO-Chef. „Die Frontlinie bewegt sich in die falsche Richtung.“