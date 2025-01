Amazon schließt Standorte im kanadischen Quebec

Amazon gibt seine konzerneigenen Aktivitäten in der kanadischen Provinz Quebec auf. In den nächsten zwei Monaten würden sieben Standorte dort geschlossen, betroffen davon seien rund 1700 Vollzeitstellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Quebec ist die einzige Provinz in Kanada mit gewerkschaftlich organisierten Amazon-Mitarbeitern.