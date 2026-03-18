Trotz Gehirnerschütterung: Kläbo im Finale dabei

Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo kann trotz seiner leichten Gehirnerschütterung aus der Vorwoche am Weltcup-Finale in Lake Placid teilnehmen!
Der Norweger erhielt nach einigen Erholungstagen vom Mannschaftsarzt grünes Licht für die verspätete Anreise in die USA, wo von Freitag bis Sonntag drei Rennen auf dem Programm stehen. Der Rekord-Olympiasieger steht bereits seit Längerem als neuerlicher Gesamtweltcup-Sieger und Gewinner der Sprintwertung fest.
Im Kampf um die Distanz-Weltcupkugel war er durch sein Fehlen am vergangenen Samstag in Oslo um drei Punkte hinter seinen Landsmann Harald Östberg Amundsen zurückgefallen.
Vermeulen wieder mit dabei
In Lake Placid stehen ein 10-km-Rennen, ein Sprint und 20-km-Massenstart auf dem Programm. In den USA wieder mit dabei ist auch der am Holmenkollen wegen einer Verkühlung fehlende Mika Vermeulen. Auch Benjamin Moser und Teresa Stadlober treten an.
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