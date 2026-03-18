Trotz Gehirnerschütterung: Kläbo im Finale dabei

Der Norweger erhielt nach einigen Erholungstagen vom Mannschaftsarzt grünes Licht für die verspätete Anreise in die USA, wo von Freitag bis Sonntag drei Rennen auf dem Programm stehen. Der Rekord-Olympiasieger steht bereits seit Längerem als neuerlicher Gesamtweltcup-Sieger und Gewinner der Sprintwertung fest.