Titel weg – Senegal wütet: „Schande für Afrika!“

Deutliche Worte von Sadio Mane

„Was hier passiert ist, geht zu weit. Das ist nicht der Fußball, für den wir kämpfen, und nicht das Afrika, an das wir glauben“, schrieb der frühere Bayern-Profi Sadio Mane (Al-Nassr) in einen Statement bei Instagram: „Es gibt zu viel Korruption in unserem Sport, und das tötet die Leidenschaft von Millionen von Fans auf dem ganzen Kontinent. Die Spieler geben auf dem Platz alles, aber Entscheidungen abseits des Platzes entscheiden über Spiele und Titel.“