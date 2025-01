ÖSV-Herr kletterte in 24 Stunden von 89 auf 18

„Das lag nicht nur an meinem 26. Rang vom Montag, sondern auch daran, dass einige Läufer, die da noch am Start waren, in Kitzbühel das erste Abfahrtstraining bestritten haben und die Punkte der vorigen Saison aus der Wertung gefallen sind“, erklärte Noel Zwischenbrugger seine atemberaubende Verbesserung in Sachen Startnummer beim Europacup auf der Reiteralm. War er im ersten Super-G noch mit der 89 als letzter Athlet ins Rennen gegangen, durfte der 23-Jährige am Dienstag schon mit der 18 fahren – zu Platz 17, 1,89 Sekunden hinter Sieger Alban Elezi Cannaferina (Fra). „Skifahrerisch hatte ich wieder Luft nach oben, vom Resultat her war es aber absolut top“, resümierte der Mellauer Riesenslalomspezialist, der seine Speedski zukünftig gerne öfters anschnallen will. „Mal sehen, wann sich der nächste Super-G ausgeht.“ Zwischenbruggers Vereinskollege Patrick Feurstein verpasste als 32. (+2,53) die Punkte nur um 0,15 Sekunden.