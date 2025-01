Diese Kleinparteien treten bei der Wien-Wahl an

Strache will Bürgermeister der Herzen werden

Ein neues Lebenszeichen gibt es von Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache. Mit seinem Team HC will er es noch mal wissen und „Bürgermeister der Herzen“ werden. Sein Ziel: 10 Prozent der Wählerstimmen. Mit nur 3,27 Prozent scheiterte er bei der Wien-Wahl 2020 aber deutlich an der 5 Prozent-Hürde.