So läuft die Wien-Wahl im Blitztempo ab

Für die Nationalratswahl im September 2024 waren exakt 1.127.929 Wiener wahlberechtigt. Bei der Wahl am 27. April werden es diesmal aber mehr sein – so viel ist bereits fix. Denn: Bei den Bezirksvertretungswahlen in den 23 Bezirken besteht auch für nicht österreichische EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Wien die Möglichkeit zu wählen und zu kandidieren. Voraussetzung hierfür ist die Eintragung in die Wählerevidenz, die in Wien von Amts wegen erfolgt. Ende März werden dann die beantragten Wahlkarten ausgestellt. Die Stadt geht derzeit von einem ähnlich hohen Wahlkartenaufkommen wie bei der vergangenen Nationalratswahl aus.