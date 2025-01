Alle Parteien sind schon voll im Kampfmodus

Die Freiheitlichen starteten schon diese Woche mit der „Fairness“-Tour ihren inoffiziellen Wahlkampfauftakt. In der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten. Angeblich schauten 300 Besucher vorbei. Ab jetzt will FPÖ-Chef und der Spitzenkandidat der Blauen, Dominik Nepp, durch alle Bezirke in der Stadt touren. Schon am Montag geht es in der Seestadt, in der Donaustadt, weiter. Mit gratis Gulasch und Glühmost.