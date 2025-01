Doskozils Triumph legt die Latte für Ludwig hoch

Er wird Doskozil als Rivale nicht los. Und so naiv, dass Doskozil nicht auch ein Kritiker der Bundespartei bleibt, wird Babler nicht sein. Das Dilemma für Babler ist aber nicht das Burgenland alleine. In der Steiermark ist mit Max Lercher ein deklarierter Babler-Gegner Parteichef geworden. Kaum wird er also einen Kritiker wie Dornauer im Westen los, bleiben ihm die im Osten erhalten.