Deal über „Freilassung der Geiseln“ steht

Laut der „Jerusalem Post“ herrschte lange Zeit Uneinigkeit darüber, wer bestimmen darf, welche palästinensischen Häftlinge freigelassen werden. Israel legt großen Wert darauf, dass so gut wie keine Gefangenen entlassen werden, die am Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt waren. Offenbar herrschte auch Spannung in Netanyahus Kabinett. Berichten zufolge forderte Finanzminister Bezalel Smotrich von der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus von Netanyahu ein Versprechen ein, den Kampf gegen die Hamas nach der ersten Phase des Geiselabkommens wieder aufzunehmen.