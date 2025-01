Hildegard: Filmreife Legende und große Verehrung

Der Nebel liegt über dem Jauntal, vorbei an den Kreuzwegstationen, welche zeitgenössische Kärntner Künstler gestaltet haben, geht es hinauf zur Laurentiuskirche in Stein. Sie ist weit über die Grenzen des Jauntals hinaus bekannt und zieht einmal im Jahr, am ersten Sonntag im Februar, Menschen aus ganz Kärnten und der Steiermark an: Denn nur hier gibt es das Striezelwerfen.