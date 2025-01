„Bitte, greift unsere kleinen Pensionen nicht an!“

Dunst übt Kritik

„Solche Schicksale gibt es genug. Frauen erhalten im Schnitt 40 Prozent weniger Pension als Männer, was vor allem an der häufigeren Teilzeitbeschäftigung während der Kindererziehungs- und Pflegezeiten liegt“, erklärt Dunst. Sie drängt unter anderem auf eine höhere Bewertung dieser Zeiten in der Pensionsberechnung. Ihre Botschaft ist ebenso klar: „Keine Budgetsanierung auf dem Rücken der älteren Generation!“