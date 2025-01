Die Windkraft, Jagd auf Rabenvögel und Therapie

Neues Therapieangebot und Jagd auf Rabenvögel

„40.000 Kärntner haben einen riskanten Umgang mit Alkohol, nur 1200 befinden sich in Therapie“, erklärt Landesrätin Beate Prettner. „Bei herkömmlicher Entwöhnung wird der Patient aus Arbeit und Leben herausgerissen, daher setzen wir auf ambulante Lösungen.“ Es werden eine Leitstelle nahe der AVS-Drogenambulanz in Klagenfurt und eine Außenstelle im psychosozialen Dienst in St. Veit eingerichtet. So will man vorerst 100 neue Patienten erreichen.