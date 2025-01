Foxs Sitcom-Schwester empört über Meghan und Harry

Die amerikanische Schauspielerin reagierte auf Twitter hoch empört auf den Hilfseinsatz von Prinz Harry und Herzogin Meghan am Freitag in Los Angeles, wo das Paar Essen und Getränke an hilfsbedürftige Opfer der Feuerkatastrophe ausgab und tröstende Umarmungen spendete. Die 58-jährige Bateman kaufte ihnen den zur Schau gestellten Altruismus nicht ab!