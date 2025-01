Meghan verschiebt Netflix-Serienstart auf März

Markle wurde in Los Angeles geboren und ging dort zur Schule. „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben“, so die Herzogin von Sussex – Ehefrau des britischen Prinzen Harry – in einer emotionalen Erklärung des Streaming-Dienstes. Man müsse sich auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, die von den Bränden „in meinem Heimatstaat Kalifornien“ betroffen sind, so die Schauspielerin weiter.