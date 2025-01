Erstes Bundesland entscheidet sich gegen Windräder

Schon in den frühen Morgenstunden, die Wahllokale waren ab sieben Uhr früh geöffnet, haben die ersten Kärntner ihre Stimme bei der Volksbefragung abgegeben. Es ging um die Zukunft der Windkraft in Kärnten – eine deutliche Ablehnung wäre ein erster Schritt in Richtung Totalverbot. Berechtigt, an der Befragung teilzunehmen, sind alle Kärntnerinnen und Kärntner über 16 Jahre. Bis zwölf Uhr Mittag haben sie Zeit gehabt – in Klagenfurt und Villach bis 13 Uhr.