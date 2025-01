Einsatz: „Bombe in FPÖ-Zentrale wird explodieren“

Wirbel in Kärnten am Sonntag: Im Rahmen der Volksbefragung pro oder kontra Windkraft hat ein bisher noch unbekannter Bürger in einem Wahllokal in Klagenfurt seinem Wahlzettel eine Bombendrohung gegen die FPÖ beigelegt. Die Polizei bestätigte bereits den Vorfall.