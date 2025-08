Familienfahrt mit Quad endet im Krankenhaus

Eine 61-jährige Deutsche war am Montagnachmittag um 17 Uhr mit ihrem Quad aus Slowenien kommend in Richtung Riegersdorf auf der B109 in Arnoldstein unterwegs. Am Sozius saß ihre 21-jährige Tochter, als die 61-Jährige plötzlich ohne erkennbaren Grund ins Schleudern geriet.