Aufruf einer Gemeinde: „Warum ein NEIN gut ist“

Ende November haben Martin Gruber und Sebastian Schuschnig ihre Pläne für eine Verordnung präsentiert, in der es um Zonierungen für Windkraft geht. Sieben Kärntner Gemeinden im Norden und Nordosten des Landes (siehe Grafik) sind dabei erwähnt worden. Daher ist gerade dort das Interesse an der Windkraftbefragung am Sonntag besonders groß. Eine Gemeinde bezieht dazu sogar explizit Stellung.