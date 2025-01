Windkraft: Was Sie für die Befragung wissen müssen

Politisch sieht die Sache anders aus: Ein deutliches JA könnte in der Zukunft tatsächlich zu einem Verbot führen – gerade dann, wenn die FPÖ es in die Regierung schafft. Bei einem NEIN wird wohl an der geplanten Verordnung weitergearbeitet werden, die mögliche Gebiete einschränken will – sieben Gemeinden sind derzeit im Gespräch. So oder so: ein Windkraftland wird Kärnten wohl nicht …