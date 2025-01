Flixbus in Deutschland umgekippt: Zwei Tote

Großes Rettungsteam nach Busunglück

Mehrere Rettungswagen wurden zur Unfallstelle alarmiert. Zudem wurde ein Zelt zur Versorgung der Verletzten angefordert, und mehrere Rettungsbusse machten sich auf den Weg zu einem nahegelegenen Parkplatz. Am frühen Samstagabend bildete sich ein Stau, Autofahrer wurden aufgefordert, Rücksicht zu nehmen und eine Rettungsgasse zu bilden. Der ADAC warnte zudem vor Straßenglätte am Kreuz Uckermark in Richtung Stettin.