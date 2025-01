Trotz Polit-Frust haben viele Lust aufs Wählen

Prächtige Herrenhäuser, schmucke Einfamilienhäuser und Wohnanlagen – den Stadtteil St. Magdalena in Linz kann man gutbürgerlich nennen. Man kennt sich oft über Generationen. Es ist, wenn man so will, ein ÖVP-Kernstadtteil in Linz. Einer der Hotspots mutet ungewöhnlich an: das Restaurant „Moby Dick“ beim Biesenfeldbad.