Gelungene Tage für die Lustenauer Austria

Vergangenen Januar war Austria Lustenau noch im Trainingslager in der Türkei mit wärmeren Temperaturen unterwegs, dieses Jahr suchten die Grün-Weißen wieder unter typisch österreichischen Bedingungen einen optimalen Start in die Frühjahrsvorbereitung – Sportvorstand Stephan Muxel lud zum schon traditionellen Kurztrainingslager im Hotel Hirschen in Schoppernau.