Stocker und Kickl: Ihr Verhältnis in Zitaten

Am Wahlabend sprach er weiterhin davon, keine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl zu wollen. Im Parlament wurde Stocker deutlich: „Herr Kickl, es will Sie niemand in diesem Haus. Auch in dieser Republik braucht Sie keiner.“ Nach dem Platzen der Verhandlungen äußerte sich der ÖVP-Politiker aber dann doch versöhnlicher. „Wenn wir zu diesen Gesprächen (Regierungsverhandlungen mit der FPÖ, Anm.) eingeladen werden, dann werden wir diese Einladung auch annehmen.“