Kickl und Stocker treffen sich zu Sondierungen

Später dazustoßen wird wohl Nehammers Nachfolger Christian Stocker. Gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Klubchef August Wöginger trifft er zuvor noch seine drei blauen Pendants Herbert Kickl, Norbert Nemeth und Reinhard Teufel. Die beiden Dreier-Teams sollen auch im Falle etwaiger Regierungsverhandlungen die Kern-Teams von Blau-Schwarz bilden. Verhandlungen, so wurde betont, seien das aber so oder so noch nicht.