Kickl und seine EU-Vorbilder: Meloni oder Orbán?

Die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sorgen international für Aufregung. Herbert Kickl wird Verbündete suchen müssen, wenn er auf dem internationalen Parkett nicht isoliert sein will. Ob er sich dabei eher an Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als an Ungarns Viktor Orbán orientieren sollte, sagt der Politikwissenschaft Heinz Gärtner der „Krone“.