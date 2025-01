Messerstecher und Opfer haben Vorstrafenliste

„Wir gehen von einem Messer oder messerähnlichen Gegenstand aus. Die Verletzung passt nicht mit der Verantwortung des Beschuldigten überein“, sagt Staatsanwältin Ulrike Breiteneder auf „Krone“-Anfrage. Denn der 22-jährige Rumäne, der zugegeben hat, am Sonntag mitten auf der Linzer Landstraße einen 21-Jährigen niedergestochen zu haben, will nur einen Schlüssel in der Hand gehabt haben.