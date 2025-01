21-Jähriger bei Streit um Frau niedergestochen

Am Bahnhof festgenommen

Durch Zeugenbefragungen konnte ein 22-jähriger Rumäne aus St. Georgen an der Gusen als Tatverdächtiger ermittelt werden. Eine Fahndung verlief positiv, der Flüchtige wurde wenig später von der Schnellen Interventionsgruppe am Hauptbahnhof Linz festgenommen.