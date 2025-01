Was sie jetzt zur blau-schwarzen Allianz sagen

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich nach dem Verhandlungsabbruch enttäuscht. Ludwig: „Karl Nehammer hatte es immer abgelehnt, Steigbügelhalter für einen Kanzler Kickl zu sein. Nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ droht jedoch genau dieses Szenario. Unsere Republik ist nun am Scheideweg. Meine Aufgabe wird es sein, in Wien alles daran zu setzen, dass wir auch in Zukunft in einer Stadt leben, wo das Miteinander gelebt wird und wo alle aufeinander schauen. Hier lassen wir niemanden zurück! Denn wir in Wien gehen einen anderen Weg. In diesen dramatischen Zeiten ist es nötig, klare Worte zu finden. Wer sich zum Steigbügelhalter eines FPÖ-Bundeskanzlers macht, ist verantwortlich dafür, was danach herauskommt!“