Babler, der berühmteste Mietnomade des Landes

Einen Bundeskanzler, der seinem Land Lebewohl gesagt hat. Und das per Video, so wie wir es für runde Geburtstage aufnehmen oder für Glückwünsche an Hochzeitspaare. Kamera an, ein paar schöne Worte, ein Lächeln, Kamera aus. 4 Minuten, 26 Sekunden. Er mag wohl keine Abschiede.