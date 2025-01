Von „unausweichlich“ bis „Bedrohung für Republik“

Einen „weiteren düsteren Höhepunkt auf dem Weg in das europäische Vergessen“ ortet das Internationale Auschwitz Komitee im Regierungsbildungsauftrag an Kickl. „Dass immer mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimme rechtsextremen Parteien anvertrauen und auf ideologische Rezepturen setzen, die Europa schon einmal in den Abgrund gestürzt haben“, sei „schmerzlich und empörend“, findet Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees: „Die Tatsache, dass nun in Österreich mit der FPÖ eine Partei mit der Regierungsbildung beauftragt wird, die wie kaum eine andere in rechtsextreme und neonazistische Denkweisen und Aktivitäten verstrickt ist, ist für Überlebende des Holocaust besonders schwer erträglich.“