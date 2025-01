Stocker wird auch Kickls Vizekanzler

Anti-Kickl-Front verlor an Bedeutung in der ÖVP

Sprich, der Kreis der Kandidaten für das Nehammer-Erbe verkleinerte sich rasch. Der Zeitdruck wuchs dagegen rasant. Schon in den frühen Morgenstunden telefonierten die Landeshauptleute hektisch – denn in der Sitzung um 9.30 Uhr im Kanzleramt musste die Übergabe geregelt werden. Die meisten Landeshauptleute, wie etwa Johanna Mikl-Leitner, wählten den Hintereingang am Ballhausplatz, um den Fragen der TV-Teams zu entgehen: In der Krisensitzung sollte neben der Nehammer-Nachfolge auch ein Ausweg aus der Staatskrise gefunden werden.