„Stiernacken“ Stocker: So tickt der neue ÖVP-Chef

„Herr Kickl, es will Sie niemand in diesem Haus.“ Ausgerechnet einer der schärfsten Kritiker des FPÖ-Chefs soll die ÖVP nun in eine Koalition mit den Freiheitlichen lenken. Christian Stocker ist der Mann der Stunde. Ein Saxofonist, Golfer und bekannt für seinen „Stiernacken“: Was Sie noch nicht über den neuen ÖVP-Chef wussten.