Hier können Wiener jetzt über die Pisten wedeln

Die Zeiten, in denen man in Wien noch am Hügel oder in Skihallen seine Kurven in den Schnee zaubern konnte, sind vorbei. Aber rund um Wien gibt es für Tagesausflüge einige Skigebiete, die mit wesentlich mehr Schnee gesegnet sind. Wir haben uns angesehen, was Sportfreunde in einigen Regionen erwartet, was die Tickets kosten und wie man sparen kann. Generell gilt: Idealerweise vorab online über die Schneelage und tagesaktuelle Ticketpreise informieren.