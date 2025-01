Landeseigener Wohnbau: Mama & Tochter erste Mieter

In der Doppelhausanlage in Pinkafeld sind zwei Wohneinheiten fix vergeben, zwei weitere reserviert. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen netto 2,4 Millionen Euro – die Errichtungskosten machen 360.000 € und das Grundstück 40.000 € aus. Weitere Projekte im Rahmen des landeseigenen Wohnbaus sind bereits in Planung, unter anderem in Gols, Trausdorf, Mattersburg und Güssing sowie im Bezirk Oberpullendorf.