Neujahrskonzert im TV: 14 Kameras für 100 Länder

Für die prestigeträchtigste Klassik-Übertragung der Welt braucht man Spezialisten: Zum bereits achten Mal legt der ORF die Verantwortung in Michael Beyers Hände, der auch zum zwölften Mal die Bildregie für das Neujahrskonzertballett überhat. Es ist das 67. Mal, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ausstrahlt. Seit Tagen laufen die technischen Vorbereitungen und Proben auf Hochtouren. Um 11.15 Uhr am morgigen ersten Tag des Jahres geht es auf ORF 2 los, werden 14 HD-Kameras auf die Musiker, ihren Dirigenten Riccardo Muti und den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gerichtet sein. Der deutsche TV-Konzert- und -Opernregisseur Beyer sorgt dafür, dass jede Einstellung perfekt ist und die eindrucksvollen Bilder in HD-Qualität und live in Millionen Haushalte von fast 100 Ländern gesendet werden. Kommentiert wird das Traditionsevent zum dritten Mal von ORF-Kulturlady Teresa Vogl für alle deutschsprachigen Länder – auch sie unter enormem Druck, denn jede Information, jede Anekdote muss sitzen. Zusätzlich ist die ORF-Radioübertragung in rund 30 Ländern weltweit zu hören. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Wir bringen österreichisches Kulturgut, das Teil unserer Identität ist, in höchster technischer Qualität bestmöglich zur Geltung.“