„Das Gespräch“: Neues ORF-Diskussions-Flaggschiff

Diskussion in warmer Atmosphäre

„In unserer Gesellschaft geht es um das miteinander sprechen, das ist der Kitt“, erklärt die 44-Jährige zu ihrer neuen Aufgabe, „wir wollen mit unseren Gästen Reibung und Spannung aufbauen, aber auch tiefgründig sein.“ Im Direktvergleich zu „Im Zentrum“ will sich „Das Gespräch“ vor allem von starren Strukturen befreien. „Unsere Devise lautet: Nach dem Talk ist vor dem Gespräch“, erklärt ORF-Sendungsteams-Chefredakteur Johannes Bruckenberger, „es geht darum, kompetent, kritisch und weitblickend vorzugehen. Inhaltlich bestimmt, aber höflich im Ton.“ Ein bis vier Gäste, je nach Thema, sollen geladen werden. Diskutiert wird auf einem massiven Holztisch und in Holzsesseln, das sanft orange Licht soll für eine warme Atmosphäre sorgen. „Das Design an der Wand erinnert mich ans Digitale, der Holztisch steht für das Herkömmliche“, erläutert Schnabl, „das soll auch die verschiedenen Welten darstellen, in denen wir uns bewegen.“