Mobbing bis Gagenkaiser: ORF beendet Chaos-Jahr

Kein Wunder, dass bei so vielen Krisen das Inhaltliche des Öfteren auf der Strecke bleibt. So ließ die angekündigte Weiterentwicklung der Diskussionsformate des ORF monatelang auf sich warten. Am 12. Jänner soll nun endlich der „Im Zentrum“-Nachfolger „Das Gespräch“ mit Susanne Schnabl als Moderatorin starten, weiter warten heißt es jedoch auf ein weiteres angekündigtes Format. Der Arbeitstitel lautet „ZiB-Talk“, er soll Mitte der Woche ausgestrahlt werden. Mit der Realisierung will sich der ORF noch bis etwa Anfang April Zeit geben.