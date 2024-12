Der geheime ORF-Sparplan: TV-Sender und Orchester

Das Thema Medien hat in den Koalitionsverhandlungen durch das Aufeinandertreffen von Ministerin Susanne Raab und Ex-ORF-General Alexander Wrabetz als einer ihrer gehandelten Nachfolger zusätzliche Brisanz. Wie durchsickerte, will die ÖVP die Valorisierung, also die Inflationsanpassung der Haushaltsabgabe, wie etwa schon bei Pass- und anderen Bundesgebühren passiert, streichen.