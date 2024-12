Trainingssturz! ÖSV-Ass muss acht Wochen pausieren

Avital Carroll hat sich bei ihrem Trainingssturz vor dem Weltcup-Einzelbewerb auf der Buckelpiste in Bakuriani kurz vor Weihnachten eine Fraktur an einem Knochenvorsprung in der rechten Schulter sowie eine Bänderblessur im linken Daumen zugezogen. Das gab der ÖSV am Montag bekannt.