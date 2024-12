Schwarzer Skitag am Hohen Ifen im Kleinwalsertal

Der erste Unfall trug sich um kurz nach 11 Uhr auf der Abfahrt in Richtung Ifenhütte zu. Eine 46-jährige Skifahrerin wurde von hinten von einem unbekannten Snowboarder touchiert – die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei eine Verletzung am Knie zu. Der offensichtlich unverletzt gebliebene Boarder entschuldigte zwar kurz bei der Skifahrerin, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Mann, der zum Zeitpunkt der Kollision eine hellblaue Jacke und eine braune Hose trug, wird ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Kleinwalsertal (0 59 133 8129) in Verbindung zu setzen.