Keine Weihnachtspause im Kampf um Rettung von KTM

Eine Woche, nachdem es am Landesgericht in Ried im Innkreis grünes Licht für die Fortführung der insolventen KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH gegeben hatte, hat die Gruppe um Motorradhersteller von Stefan Pierer am Freitag, 27. Dezember, schon wieder einen wichtigen Termin im Kampf um die Zukunft und die Rettung der Gruppe um KTM. Denn: Bis Freitag hat die Pierer Industrie AG Zeit, einen Restrukturierungsplan beim Landesgericht Wels vorzulegen.