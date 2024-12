Trotz KTM-Pleite: Zuversicht bei Motorrad-Händler

In Österreich dagegen nutzen die Händler den Winter auch zu einer Pause. So hat etwa die KTM Braumandl GmbH in Thalheim bei Wels von 6. bis 20. Jänner wegen Inventur und Betriebsurlaub geschlossen. Der Betriebsurlaub bei der Watzinger-Motorrad GmbH in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr dauert länger: Vergangenen Freitag hatte das Geschäft für heuer zum letzten Mal geöffnet, wieder aufgesperrt wird am 3. Februar.