Pierer, Pleiten, Pläne: Die großen Rätsel bei KTM

Im Rennsport gibt es Höhen und Tiefen, Wagemut und Enttäuschung sowie Sieg und Niederlage. Auf dem Weg ins Jahr 2025 und in die Zukunft stehen uns noch mehr Sprünge, Spurrillen und Bodenwellen bevor. Wir hören jedoch nicht auf, Gas zu geben – diese Botschaft teilte KTM auf seiner Homepage am Tag, bevor die Insolvenzrichterin allen drei in die Insolvenz geschlitterten Unternehmen des Motorradherstellers grünes Licht für die Fortführung erteilte und Pierer-Mobility- und KTM-Co-Chef Gottfried Neumeister den ersten Schicksalstag mit „eine erste Etappe in einem 90-tägigen Sanierungsverfahren“ zusammenfasste.