Nur wenige Meter fehlten zu einer Katastrophe

Rupert Pammer (54) begutachtet den Schaden an der mächtigen Weide vor seiner Firma in St. Georgen am Fillmannsbach in Oberösterreich. Er schüttelt sorgenvoll den Kopf, nimmt dann Ehefrau Manuela (47) in den Arm und herzt auch seine drei Kinder Quentin (6), Jakob (13) und Ronja (15) liebevoll.