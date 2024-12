Der Trend lautet: Weniger Schweiß, aber mehr Spaß!

„Unsere Aufgabe als Verband besteht nicht nur darin, etablierte Sportarten zu unterstützen und weiterzuentwickeln“, sagt SPORTUNION-Präsident Peter McDonald. Während dessen Tochter Elli kürzlich in der Tischfußball-Champions-League mit Hamburg Platz 3 belegte, bietet die Verbandsakademie ihres Vaters inzwischen auch Übungsleiter-Ausbildungen für Parcours- und Freerunning, Slackline, Urban Dance und Breaking, Skateboard, Roundnet, Arial Hoop und Trapez, Arial Silk und Partnerakrobatik an – und dazu mit Trendsporthallen wie der namens „Zero Limits“ in Linz-Urfahr die nötige Infrastruktur.