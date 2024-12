Wo sogar Könige schon eingekehrt sind…

König Juan Carlos aus Spanien war ebenso zu Gast wie Schauspieler, Sportler und Politiker. Ob die Majestät von weit her oder der Handwerker von nebenan – in die gute Stube von Gerlinde Gibiser in Heiligenkreuz kehrten alle gerne ein. „Geht nicht, gibt’s nicht“, lautete der lebensfrohe Leitspruch der passionierten Wirtin. Die Stammgäste gingen mit ihr durch dick und dünn, hielten ihr stets die Treue.